Sabaudia gli studenti dell’Istituto Betty Ambiveri di Presezzo ospiti delle Fiamme Gialle

– Sono arrivati ieri pomeriggio ai 22di(BG) che, dal 4 al 9 novembre, sarannodel III Nucleo Atleti per il Campus. Selezionati nell’ambito del progetto “Sport e Legalità – la Scuola in Cattedra”, iniziativa promossa dalla Regione Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale lombardo e dal Centro Sportivo della Guardia di Finanza, i ragazzi accompagnati da 2 docenti trascorreranno 6 giorni alla scoperta della canoa e del canottaggioe del territorio che li ospita. Ieri, dopo l’arrivo nella Caserma “S. Spiridigliozzi” e la sistemazione nelle camere, hanno ammirato le dorate dune diall’ombra del Circeo e qualche temerario ne ha approfittato per un tuffo nel mare grazie alle temperature ancora miti.