Iltempo.it - "O così o saranno guai". MeteoGiuliacci: cosa rischia l'Italia

Finora novembre si presenta come un mese assolutamente fiacco dal punto di vista delle perturbazioni. L'anticiclone africano la fa da padrone praticamente su tutta la Penisola e non si prevedono grandi cambiamenti. Gli esperti del sito.it, però, mettono in guardia sui rischi di vivere tutto il mese di novembre come quello dell'anno scorso. "Se ci fosse un altro novembre mancato come quello dell'anno scorso - scrivono gli esperti di.it - e un altro Inverno saltato per quanto riguarda le precipitazioni al Centro-Sud allora sarebbero veramente". Il primo pericolo è proprio quello dell'estrema siccità soprattutto nella parte meridionale del Paese.