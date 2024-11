Mistermovie.it - Mister Movie | Inizia la produzione di Black Phone 2, Scott Derrickson condivide la foto BTS del logo del sequel

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Il mondo dell’horror torna a bruciare di attesa: le riprese di The2 sono finalmentete! Ildel film horror soprannaturale The, uscito nel 2021 e diretto da, promette di ampliare l’universo terrificante già mostrato nel primo capitolo. La pellicola, che ha sbancato i botteghini mondiali incassando circa 161,4 milioni di dollari a fronte di un budget ridotto di circa 16-18 milioni, ha saputo conquistare il pubblico e ora si prepara a tornare con un nuovo capitolo. Un Successo Inaspettato e l’Annuncio delIl film originale ha sorpreso tutti con il suo successo al box office, considerando anche il periodo di uscita in piena pandemia. Forte dell’interesse globale, Universal Pictures ha confermato a ottobre 2023 che unera in fase di sviluppo.