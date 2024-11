Tpi.it - Ministero dell’Economia e Lufthansa litigano sul prezzo: la vendita di Ita Airways ai tedeschi rischia di saltare

L’accordo tra ilper la cessione di Itasi è arenato quando era alle battute finali. La compagnia aerea tedesca avrebbe chiesto di rivedere al ribasso la cifra dell’intesa, ma il Tesoro avrebbe risposto di no. Lo ha rivelato la versione online del Corriere della Sera nella tarda mattinata di oggi, martedì 5 novembre. Le due parti avrebbero iniziato a litigare nella serata di ieri, poco prima di inviare alla Commissione europea i documenti per ottenere l’ultimo via libera all’affare. Itaè la compagnia aerea, interamente controllata dal, costituita nel 2020 dalle ceneri della fallita Alitalia. In base all’accordo raggiunto danel maggio 2023 dopo due anni di serrate trattative, idovrebbero acquistare il 41% di Ita tramite un aumento di capitale di 325 milioni di euro, con la possibilità di salire al 100%, per un esborso complessivo finale pari a 829 milioni di euro.