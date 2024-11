LIVE – Stoccarda-Atalanta Gasperini in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Latestuale delladi Gian Pieroin vista della sfida tra, valida per la quarta giornata della Champions League 2024/25. Gli orobici stanno vivendo un grande periodo di forma, e dopo la splendida vittoria per 3-0 sul campo del Napoli capolista sono rientrati in corsa anche per il massimo traguardo in campionato; in Champions League la Dea ha bisogno di punti, dopo il pari interno contro il Celtic che ha leggermente complicato la classifica. Il cammino rimane fin qui buono, senza sconfitte, ma ora in Germania servirà una prestazione maiuscola contro una squadra in grado di vincere a Torino contro la Juventus. Ladi Gian Pierosi terrà alle ore 18.45 di martedì 5 novembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.