Lanazione.it - Le minacce e la rapina sventata. Così il bandito è stato arrestato. Le cassiere già tornate al lavoro

Leggi tutto su Lanazione.it

Agliana (Pistoia), 5 novembre 2024 – Si sono recate alcome se niente fosse accaduto, le dueche venerdì mattina hanno sventato una tentataal supermercato In’s di Agliana. La paura per loro è stata grande ma anche il coraggio. Con grande lucidità le due dipendenti, in pochi attimi, sono riuscite a far desistere iltore, che si è dato alla fuga. Non solo, una delle due donne è corsa fuori, ha fotografato l’auto sulla quale l’uomo si è allontanato e ha chiamando il 112. L’immediato intervento dei carabinieri, la foto scattata e le immagini delle telecamere di sicurezza del negozio hanno consentito a militari dell’Arma di arrestare poco dopo il malintenzionato. Da quanto abbiamo appreso le due dipendenti si sono trovate per la prima volta a vivere l’esperienza di una tentatama hanno reagito in modo encomiabile: non si sono lasciate intimidire, anzi hanno agito con coraggio e grande capacità di autocontrollo.