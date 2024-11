Ilfattoquotidiano.it - Le elezioni americane e i voti della disperazione: la psicologia dietro alla scelta Harris-Trump

Martedì sono apparso su Rai 3, nella trasmissione “Leonardo: Scienza e Ambiente,” per discutere di(e psicopatologia?) delle. Le politiche, si sa, coinvolgono tutti, poiché esercitano un effetto a cascata sulle principali questioni globali che l’umanità intera si trova ad affrontare. Come dice la famosa frase: “Quando l’America starnutisce, il mondo prende il raffreddore”. Ma qual è laqueste2024 a stelle e strisce? Come vengono percepite a livello cognitivo, emotivo e comportamentale dagli elettori americani? Prima di procedere con un’analisi più approfondita, vorrei esaminare alcuni contributi recenti di istituzioni di ricerca che hanno esplorato il tema. Il primo è l’ultimo sondaggio dell’American Psychological Association (APA), intitolato “Stress in America: Una nazione in fermento politico”.