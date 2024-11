Cultweb.it - La morte dello scoiattolo Peanut diventa un caso nazionale negli USA. Ecco perché

Leggi tutto su Cultweb.it

Si chiamavaed era unoamatissimo sui social, dove aveva stuoli di fan grazie ai video pubblicati dal suo padrone Mark Longo, su X e Instagram. L’animale è stato soppresso dalle autorità di New York, assieme al procione Fred, al termine di un’irruzione nella casa di Longo. Questoi due animali avrebbero potuto diffondere la rabbia. L’intera vicenda sta tenendo banco nelle tv americane, contendendo l’attenzione, ed è tutto dire, alle elezioni presidenziali. Ma cos’è successo? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daThe Squirrel (@thesquirrel12) In seguito a denunce anonime, la scorsa settimana gli agenti del Dipartimento per la conservazione ambientale (DEC) hanno prelevato loe il procione dall’abitazione di Longo che si trova vicino al confine con la Pennsylvania, nella zona rurale di Pine City.