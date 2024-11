Thesocialpost.it - Elezioni Usa: i sistemi “winner takes all” hanno ancora senso?

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Il sistema per l’elezione del presidente degli Stati Uniti si basa su 51 competizioni diverse nei 50 Stati e nel Distretto di Columbia, in cui, eccetto rare eccezioni, chi vince prende tutti i “grandi elettori”. Alla fine, non conta chi ottiene più voti popolari, ma chi raggiunge i 270 grandi elettori. Gli Stati più popolosi assegnano più elettori, ma il sistema favorisce i piccoli Stati, cheproporzionalmente più grandi elettori.Il fatto stesso che si parli di “swing States”, cioè di Stati in bilico, implica che la gran parte invece non lo è: per storia o evoluzione sociale e demografica, l’America ha Stati dove i Repubblicani vincerebbero anche candidando uno spaventapasseri e Stati dove lo spaventapasseri può essere Dem. In quegli Stati, gli elettori dei partiti in minoranzaun basso incentivo persino a esercitarlo il loro voto.