Ilrestodelcarlino.it - Covid, influenze, virus sinciziale: "Circoleranno in contemporanea"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Il, l’influenza stagionale e ora pure quella ’australiana’. Ovvero ilA-H3N2, che nel Paese dell’emisfero sud ha portato a 15 milioni di contagi, con conseguenze anche neurologiche nei casi più gravi. Ora che inizia la stagione dei malanni, i primi casi sono stati registrati anche in Italia. Ne abbiamo parlato con Giulia Silvestrini, direttrice facente funzione dell’Igiene pubblica di Ravenna. Silvestrini, ci sono già alcuni casi di influenza australiana nel nostro territorio? "Esiste un sistema nazionale di sorveglianza per le sindromi simil influenzali, con medici di base e pediatri ’sentinella’: in Romagna sono una trentina. La sorveglianza epidemiologica è iniziata il 14 ottobre e i casi sospetti sono finora pochi e concentrati nei bambini. Abbiamo avuto qualche caso di influenza A non tipizzata: non sappiamo, quindi, se sia quella ’australiana’ o meno.