Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, questo trend è un Giano Bifronte: se accanto al latte c’è una foto, bisogna chiedersi perché”. Il monito della psicanalista sul fridgescaping

Addio calamite da souvenir, il nuovosocial si chiama “” e trasforma il frigorifero in un’opera d’arte. Dimenticate il caos di contenitori spaiati e avanzi dimenticati: ora l’interno del frigo deve essere impeccabile, ordinato e perfettamente “instagrammabile”. Tanto che i cibi passano in secondo piano rispetto a ghirlande, fiori, candele, contenitori di design disposti con cura maniacale: neanche a dirlo, su TikTok e Instagram se ne vedono di ogni e c’è anche chi, come Lynzi Judish, ne ha fatto una vera e propria professione, creando allestimenti a tema per i frigoriferi altrui. Ci si ispira a libri, film, Paesi del mondo, ambienti e temi di ogni genere: tra gli allestimenti più popolari, c’è il “Fridgerton“, un omaggio alla serie tv “Bridgerton” che trasforma il frigorifero in un salotto Regency, con ghirlande, ritratti, fiori e ceramiche di pregio.