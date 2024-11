Lortica.it - Arrivo della nave ONG Life Support a Livorno: accolti 72 migranti: 6 assegnati ad Arezzo

Ieri mattina, laONGè giunta al porto di, trasportando 72, di cui 58 uomini e 14 donne, tra cui sette minori non accompagnati. Queste persone sono state salvate in mare il 31 ottobre scorso durante due operazioni condotte nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale. Le operazioni di accoglienza sono avvenute senza alcun problema, grazie a un’efficace sinergia tra le istituzioni coinvolte: Capitaneria di Porto, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Usmaf, ASL, Protezione Civile regionale e comunale, con la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune diCroce Rossa Italiana,Svs,Misericordia e dei volontarisocietà Porto di2000. Il Prefetto Dionisi ha espresso il suo apprezzamento per la professionalità e l’efficienza dimostrate nella gestione dello sbarco.