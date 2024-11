Lanazione.it - Aboca Museum, la mostra di antichi erbari “Le erbe delle streghe"

Arezzo, 5 novembre 2024 – Aperta al pubblico l'esposizione temporanea didella Bibliotheca Antiqua dedicati alle “”. Lasi sviluppa in due sale di, al primo piano del palazzo Bourbon del Monte: allestita in otto teche che custodiscono per l'occasione 14 esemplari trae florilegie una ventina di tavole botaniche, dando vita a un approfondimento iconografico su 12 specie botaniche selezionate per l'occasione, protagoniste di antiche tradizioni e rituali magici. Quando si parla di “” è inevitabile chiamare in causa una specifica categoria di farmacopea magica, quellapiante psicotrope, spesso letali e accomunate da una forte tossicità; si tratta sia di piante narcotiche e allucinogene capaci di alterare la mente, come il giusquiamo nero, la belladonna o la mandragora, siacosiddettescacciadiavoli dall’ssima simbologia magica, come l’iperico, il finocchio o la ruta, diffuse come ingredienti necessari nei rituali contro le azioni die demoni.