Liberoquotidiano.it - "A cosa ho rinunciato per Alberto Castagna": la dolorosa confessione di Francesca Rettondini

Vi ricordate di? Attrice e conduttrice televisiva molto in voga negli anni Novanta e nei primi Duemila, nota anche per la sua lovestory con l'amatissimo, scomparso prematuramente nel 2005. Più grande di lei di 23 anni, seppe conquistarla. Di questo e tanto altro lane ha parlato a “La Volta Buona”, ospite di Caterina Balivo. Il corteggiamento, innanzitutto, la fase più bella con: “Aveva piccoli pensieri, bigliettini e gesti d'amore. Ci sono cascata perché lui era un uomo d'altri tempi”. Un amore appoggiato sempre anche dalla mamma di, nonostante il divario d'età: “In passato c'era uno zoccolo duro di programmi che ti faceva sentire a casa, io l'ho conosciuto da giovanissima, nello spettacolo va così, ci si incontra tra colleghi, i rapporti iniziano e finiscono senza guardare l'età, questo amore si vedeva ovunque, io venivo da un rapporto con un ragazzo più piccolo di me, non ho considerato gli anni, mia mamma non era persona che si lasciava andare ai pregiudizi, si fidava delle mie scelte anche se non è stato facile”.