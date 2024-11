Lanazione.it - Primo morso del lupo?. Dagli esperti tanti dubbi. Pronta task force regionale

Il caso del ciclista ferito da unfinisce sotto la lente della "". Glidel gruppo di lavoro istituito dalla Regione nel 2021 potrebbero entrare in campo per valutare e verificare se la brutta avventura di un sessantenne castiglionese abbia per protagonista unoppure un ibrido, un caneo un cane abbandonato e ridotto allo stato selvatico. Un ventaglio di opzioni sulle quali lavoare attraverso sopralluoghi e raccolta di informazioni. Il biker ha raccontato ai medici dell’ospedale della Fratta che lo hanno medicato, di aver incontrato due esemplari didurante un’escursione con la sua mountain bike nella zona della Cerventosa, un’area boschiva nella montagna cortonese. Un faccia a faccia improvviso che ha lo ha speventato: le sue urla hanno allontanato uno dei due animali mentre l’altro lo ha raggiunto ea una gamba.