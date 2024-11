Dilei.it - Movie look addicted: gli outfit cult di Anne Hathaway in attesa dell’uscita di The Princess Diaries 3

Leggi tutto su Dilei.it

Chi ha giornalmente a che fare con la nostalgia come inclinazione naturale sa perfettamente come – rea la canaglia summenzionata – in sua compagnia si abbia la tendenza a non sentirsi mai davvero al posto giusto. È nel cinema, però, quantomeno in tempi recenti, che ogni più tormentato animo sta trovando insperato sollievo: sulla instancabile scia di reboot e sequel di pellicoleanni Novanta-Duemila, pare che il prossimo gradito ritorno riguardi una romantica vecchia conoscenza. Tra le eroine di quegli anni ancheè prossima a riprendere un ruolo che pareva essere ormai archiviato, quello della principessa di Genovia, e questo in un nuovissimo capitolo della saga Disney Pretty, diretto da Adele Lim. Se vi è chi ancora fatica a riprendersi dall’annuncio degli inattesi prossimi appuntamenti con Quel pazzo venerdì ed Il diavolo veste Prada, la notizia di un altro grande classico dei primi anni Duemila a fare la sua ricomparsa nelle sale ha colto tutti letteralmente alla sprovvista.