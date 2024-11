Thesocialpost.it - Elezioni Usa, le previsioni dell’IA: ecco chi vincerà, Stato per Stato

La corsa alla Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump infiamma gli Stati Uniti. Con l’Election day di domani, 5 novembre, la tensione è alle stelle, e ovunque impazzano sondaggi e. Ma quest’anno, una novità ha catturato l’attenzione di esperti e curiosi: una startup fondata da tre giovanissimi. Nome in codice “Aaru,” questa innovativa azienda sta cercando di ribaltare il concetto di sondaggio politico tradizionale grazie all’intelligenza artificiale. Il loro scopo? Rivoluzionare il modo in cui si prevedono gli esiti elettorali, con un occhio puntato sulle prossime presidenziali.Leggi anche: Trump vs Harris: l’Europa non sarà più una priorità per gli Usa (e comunque meglio Harris) Cos’è Aaru e come funziona il loro sistema La formula di Aaru è semplice, ma ambiziosa.