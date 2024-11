Lanotiziagiornale.it - Elezioni presidenziali Usa: quando sapremo i risultati e il nome del vincitore della corsa alla Casa Bianca

Sarà domani il grande giorno in cui gli americani, recandosi alle urne per queste, decideranno chi sarà il successore di Joe Biden. Una sfida all’ultimo voto che vede contrapposti la candidata democratica Kamala Harris, attuale vicepresidente, e il candidato repubblicano Donald Trump. Come funzionano idellein USA Come noto, il territorio degli Stati Uniti è estremamente vasto e comprende sei fusi orari diversi. Per questo gli orari di apertura e chiusura dei seggi variano a seconda dei diversi Stati. Nella maggior parte dei casi, il voto avrà inizio alle 7 locali e si concluderà tra le 19 e le 20stessa sera.