Comandante Sesta Flotta Usa | impegno in Mediterraneo immutato

Leggi tutto su Ildenaro.it

Gaeta, 4 nov. (askanews) – (di Cristina Giuliano) L’americano nel Marè cambiato di fronte all’instabilità globale, dal Medio Oriente all’Ucraina? “Non credo che l’sia cambiato di fronte agli eventi mondiali. Penso che le nostre attività in questa regione e nel, abbiano mostrato l’dell’America verso questo teatro e quest’area, sulla scia della difesa della pace mondiale, rispetto a quanto accade sia in Medio Oriente che in Ucraina”. A parlare con askanews in una videointervista è il vice ammiraglio Jeffrey Anderson che da quest’anno ha ufficialmente assunto il comando dellastatunitense che, con base a Napoli, conduce una serie di attività congiunte e navali, collaborando a stretto contatto con gli alleati della NATO per migliorare la nostra sicurezza e la stabilità in Europa e in Africa. Anderson comanda inoltre le Naval Striking and Support Forces NATO (STRIKFORNATO), ci presenta il contrammiraglio Craig Wood della Royal Navy, il suo vicelato Nato per le STRIKFORNATO e delinea l’attività Neptune Strike, pianificata in mesi, e supervisionata dalla nave USS Mount Whitney con la partecipazione di più di 20 paesi della NATO.