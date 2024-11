Ilgiorno.it - Bergamo, lezioni di filosofia agli operai per migliorare le performance delle aziende

, 4 novembre 2024 – Affidarsi al pensiero morale di Socrate, alle Idee di Platone, alla metafisica di Aristotele, o al pensiero critico dei filosofi contemporanei, perla gestione e le strategieimprese contemporanee. È la sfida lanciata dal “Laboratorio didell'impresa”, un progetto innovativo nato dalla collaborazione tra l'Università degli studi die Confindustria, fondato sulla convinzione che il sapere filosofico sia uno strumento non solo teorico, ma utile e concreto oggi, per il mondo del lavoro e il successo di un'attività imprenditoriale. Kant sale in cattedra Il Laboratorio, nato dalla sinergia tra i corsi di laurea magistrale in “, scienze e società” e “Philosophical knowledge” dell'Università degli studi dicon Confindustria, propone un percorso di incontri e laboratori in cui il pensiero critico e filosofico sarà applicato in molti ambiti della vita d'impresa: dalla gestionerisorse umane alla selezione e reclutamento del personale, dalla formazione e svilupporisorse interne, fino all'employer branding e alle strategie di attrazione dei talenti.