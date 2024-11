Panorama.it - B-52 "Stratortress", dalla Guerra Fredda alla crisi israelo-iraniana

Quella di inviare i B-52 Stratofortress in Medioriente dopo averli ritirati da quello scenario nel 2019 è una mossa che la politica e la Difesa americane hanno fatto per diversi motivi. Certamente c’è quello voler scoraggiare l'Iran e i suoi alleati dall’intraprendere azioni d’attacco che porterebbero gli Usa ad aiutare Israele scaricando un potenziale distruttivo enorme; ma c’è anche quello industriale, poiché i sei bombardieri rischierati sono parte di quelli semi-ammodernati durante il programma che permetterà di mantenerli in servizio fino al 2060, praticamente avvicinando questo grande aeroplano, creato negli anni Sessanta, al traguardo di un secolo di operazioni.