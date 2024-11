Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli-Avezzano, quanta paura. Due giocatori salvati e partita sospesa

0 (AL 42’ PT)(5-3-2): Pompei; Camilloni, Nonni, D’Alessandro, Mazzarani, Gerlero; Clerici, Vechiarello, Scimia; Ciabuschi, Minicucci. A disp.: Galbiati, Baraboglia, Severini, Olivieri, Mengani, Ceccarelli, Dondoni, Antoniazzi, Traini. All. Simone Seccardini(5-3-2): Esposito; Ferrandino, Graziano (dal 27’ Tiganu), Bassini, Senese, Alessi; Mascella, Verna, Luciani; Ferrari, De Silvestro. A disp.: Pappalardo, De Lorenzo, Vantaggiato, Pensalfini, Bolo, Passewe, Valvassori, Viotti. All.: Sandro Pochesci. Arbitro: Panici di Aprilia Reti: 15’pt Nonni, 20’pt Scimia, 22’pt Gerlero Note: Spettatori 200 circa. Garaal 42’pt per grave infortunio al portiere Esposito e al difensore Senese dell’dopo un violento scontro di gioco. Quando l’avvenimento sportivo deve purtroppo lasciare spazio alla cronaca.