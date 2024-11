Ilfattoquotidiano.it - “Quel giorno volevo morire, mi ero seduta sui binari apposta. Ma lui ha fermato il treno ed è venuto a parlarmi. Oggi siamo sposati”: la storia d’amore di Charlotte e Dave

“Aspettavo il, pronta a farla finita. Lui scese dalla cabina, si inginocchiò e mi disse: ‘Parleremo finché non ti sentirai meglio’“. Con queste parole,Lay, 33 anni, racconta alla Bbc l’incontro che le ha salvato la vita e l’ha portata a sposare il suo “eroe”:Lay, il macchinista che l’ha convinta a non gettarsi sotto al, madre di tre figli, soffre di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e altri problemi di salute mentale. Nel 2019, sopraffatta dalla disperazione, prese una decisione impulsiva: scendere suie attendere l’arrivo delsi stava recando all’ospedale dove lavorava quando, presa da un impulso improvviso, scese dal marciapiede e si sedette sui, in attesa di unche avrebbe messo fine alle sue sofferenze. Ma, il destino aveva in serbo un piano diverso.