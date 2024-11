.com - Pallamano / Publiesse Chiaravalle, perde la Serie A Gold, vincono l’A2 Femminile e la B Maschile

La squadra di Guidotti lotta nonostante le assenze, ma Sassari passa 23-29. Debutto perfetto per, i ragazzi della Bil derby contro Cingoli, 3 novembre 2024 – In uno dei momenti (forse) più difficili della stagione, ladi coach Andrea Guidotti tira fuori gli artigli, lotta su ogni palla e mette a dura prova le ambizioni della Raimond Sassari, compagine forte, esperta e con obiettivi importanti. I biancoblu, privi di Sanchez, Hammouda, Vichi e dei fratelli Cuello, se la giocano a viso aperto, cedendo solo nella ripresa. I sardi passano 23-29. Spinti da un PalaSport ancora pieno in ogni ordine di posto, capitan Ceresoli e compagni disputano una della prime frazioni più belle della stagione. Sassari parte forte, ma i biancoblu ribattono colpo su colpo.