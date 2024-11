F1 GP Brasile 2024 Stella | McLaren ha qualcosa da imparare oggi

Leggi tutto su Sportface.it

“È stata una giornata movimentata a San Paolo, il che non sorprende date le condizioni variabili. Congratulazioni a Max, che ha fatto un’impressionante rimonta dal fondo della griglia, e anche ad Alpine per un doppio podio. Le circostanze non hanno giocato a nostro favore. In particolare, il momento della bandiera rossa, dopo aver cambiato le gomme, è stato sfortunato. È stato difficile fare progressi, sia per Lando che per Oscar”. Lo ha detto il team principal della, Andrea, al termine del movimentato Gran Premio delche ha di fatto cancellato le chance di Norris di vincere il Mondiale: “Non abbiamo dato loro una macchina che avesse abbastanza ritmo per sorpassare in una gara senza che il DRS fosse attivato.