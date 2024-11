Lettera43.it - Elezioni Usa, Trump raggiunge Harris in Pennsylvania secondo un sondaggio del Nyt

undel New York Times/Siena College, Donaldha raggiunto Kamalain, uno degli Stati in bilico. Entrambi i candidati alla Casa Bianca vengono dati al 47 per cento. Circa il 40 per cento degli intervistati ha detto di aver già votato eera in testa tra questi elettori con otto punti di vantaggio, mentreera avanti tra gli elettori che hanno affermato che molto probabilmente andranno a votare ma non lo hanno ancora fatto. Laè il più popoloso tra gli Stati in bilico e mette in palio 19 grandi elettori. UndÃavanti in Iowa, ritenuto repubblicano La notizia arriva nelle stesse ore in cui un’altra rilevazione ha irrotto nella campagna elettorale delle presidenziali.