Ballando con le Stelle 19 Vs Tú Sí Que Vales: ecco chi ha vinto la sesta sfida di ascolti

Ieri, sabato 2 novembre, sono andati in onda in prima seratacon lesu Rai 1 e Tú Sí Quesu Canale 5: chi hala gara di? Lapuntata della diciannovesima edizione dicon leha visto trionfare (per la seconda volta) la coppia formata da Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e Nikita Perotti. Ballerina per una notte: Edwige Fenech. Nel corso della puntata, Nina Zilli ha annunciato il suo ritiro dacon lea causa di un infortunio. Al ballottaggio, le coppie formate da Alan Friedman e Giada Lini e da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Con il 64% dei voti del pubblico, Bruganelli/Aloia hanno conquistato l’accesso alla prossima puntata dicon lementre Friedman/Lini sono stati eliminati.