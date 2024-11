Ilrestodelcarlino.it - La Primavera sfida la Roma in trasferta

L’ avversario è in striscia negativa da due giornate, ma più in generale la, dopo quattro vittorie nelle prime quattro giornate, sembra avere perso sicurezza e curiosamente questo è successo dopo che i ragazzi in giallorosso hanno vinto il derby con la Lazio. Da parte sua il Cesena di Nicola Campedelli arriva da un pareggio in campionato che qualche amarezza l’ha lasciata e un successo in Coppa Italia in un match, quello col Pisa, infarcito di gol ed emozioni. Mercoledì contro il Pisa sono scesi in campo molti di quelli che in campionato trovano meno spazio ma oggi molto probabilmente si tornerà alla formazione tipo, quella che prevede la difesa a tre, quattro centrocampisti con Castorri dietro agli attaccanti che dovrebbero essere Coveri e Perini.