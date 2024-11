Anteprima24.it - La Corte europea ammette il ricorso del boss condannato all’ergastolo

Tempo di lettura: 3 minutiLadei diritti dell’uomo ha ritenuto ammissibile ilpresentato dall’avvocato Dario Vannetiello, legale di Luigi De Micco, elemento di vertice dell’omonimo clan di camorra napoletano, e ha iscritto la causa delcontro l’Italia. L’impugnazione, accolta, riguarda la condannadel 19 dicembre 2018 inflitta dal Gup di Napoli che ha ritenuto colpevole De Micco colpevole di essere il mandante dell’omicidio di Salvatore Solla. Il superamento del vaglio di ammissibilità è un risultato raro tant’è che, per esempio, non venne concesso neppure all’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il caso in questione inoltre è da considerarsi ancora più raro se si considera che presso lasovranazionale di discuterà la legittimità di una condannaemessa da giudici italiani.