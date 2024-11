Lanazione.it - I locali storici? A volte tornano. Velvet e Regirò vicini al traguardo. Gli imprenditori si fanno avanti

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Potrebbe esserci un nuovo inizio per ile il, due deglidi Castiglion Fiorentino. Due potenziali gestori diversi hanno fatto un passo ined entrambi sono in attesa dei pareri preventivi da parte delle autorità per la riapertura. Manca soltanto l’ok dell’Asl e della sovrintendenza e poi il progetto potrà essere messo a terra. Per il locale in piazza del municipio la notizia è degli ultimi giorni. Una coppia didella zona, che ha già un ristorante in vallata, ha palesato le sue intenzioni verso quello storico immobile proprietà del Comune. Lì tra quelle quattro mura chi vive in vallata custodisce i ricordi della gioventù: le cene di compleanno con le pizzate, le prime birre, l’antipasto Amina e i frittini. Ah, e gli stinchi, unti e lussuriosi.