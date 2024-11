Latuafonte.com - GF, Mariavittoria sgama il piano di Lorenzo e Shaila? Il web applaude

In queste ore, gran parte dei telespettatori del Grande Fratello stanno applaudendo Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello. Sembra che la dottoressa sia riuscita a intuire quale sarà la prossima mossa di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i quali ormai hanno intrapreso una relazione amorosa. In particolare, il comportamento di lei non è piaciuto al pubblico, in quanto solo ore prima di professare i suoi sentimenti per Lollo, si trovava tra le braccia di Javier Martinez. Lui, invece, è accusato di aver illuso Helena Prestes. E mentre i telespettatori acclamano Javier, Shaila si sente sempre più giudicata dai suoi coinquilini. Ed ecco che Mariavittoria palesa la sua ipotesi su ciò che sta accadendo.Grande Fratello news: Mariavittoria contro Shaila, la presunta mossa
Al GF, Mariavittoria parla di Shaila con alcuni coinquilini, tra cui Jessica Morlacchi.