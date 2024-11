Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: oggi al via la sesta giornata. Orari e dove vedere le gare

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Bologna, 2 novembre 2024 – Sarà l’inedita sfida tra la Germani Brescia e i Trapani Shark, in programma questa sera alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1) a fare da apripista alladel campionato diA di, targato Unipolsai: la Germani padrona di casa, che si presenta ai blocchi di partenza della sfida dopo il successo ottenuto sul campo della Unahotels Reggio Emilia, mentre la matricola Trapani è stata fermata dopo tre vittorie dalla Nutribullet Treviso. I fari saranno ovviamente puntati in particolar modo su John Petrucelli, passato in estate all’ambiziosa compagine trapanese dopo tre anni trascorsi con la casacca della Germani.Domani, domenica 3 novembre, laripartirà invece con la sfida delle 16.