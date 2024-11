Anteprima24.it - Basket: derby amaro per la Miwa, cede alla capolista Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiDopo due vittorie consecutive, arriva la sconfitta nelper laEnergia Cestistica Benevento, cheil passoScandone Avellino. I Boars non riescono ad entrare in ritmo in attacco, pagando le basse percentuali al tiro, rispetto ad una Scandone capace di realizzare con il 42% dall’arco. Si inizia su ritmi altissimi al Pala, con entrambi i quintetti pronti a darsi battaglia. La Scandone trova subito confidenza con il parquet, trovando il +6 con un buon inizio di Jaskus. Lanon riesce a sbloccarsi, complici le triple di Soliani, che regalano ai lupi la doppia cifra di vantaggio. I Boars, tuttavia, sono bravi a reagire, chiudendo in crescendo il primo periodo, sul 14-22. Il secondo periodo si apre con l’ennesima tripla di Soliani, a cui rispondono Ordine e Ndour, portando a -6 laa metà quarto.