Ilrestodelcarlino.it - Smau, 20 startup e Pmi dalle Marche

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: La Regioneha partecipato a, la principale fiera italiana dedicata all’innovazione, appena conclusasi a Milano. Lo scopo, spiega l’amministrazione regionale, "è stato affiancare lemarchigiane e favorire il loro incontro con potenziali nuovi clienti e partner, nazionali e internazionali". Erano 20 lee Pmi innovative dell’ecosistema marchigiano selezionate per rappresentare la Regioneche ha supportato nel corso degli anni la nascita e il consolidamento di, che investono in progetti legati a risultati di ricerca e a nuovi prodotti innovativi. Un supporto che si è concretizzato anche con la legge regionale dedicata alleinnovative, emanata nel 2021, e un bando Por Fesr di 9 milioni appena chiuso in cui sono stati presentati 205 progetti.