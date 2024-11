Powerchair Football, l'ASD Oltre Sport pronta per l'esordio stagionale - Il 2 novembre alle 11:00 al Palamartesana di Bussero, in provincia di Milano, l'ASD Oltre Sport farà il suo esordio stagionale nella Powerchair Football League 2024 contro gli Snakes Milano."La squadra è in un buono stato di salute come dimostrato contro i Wolves Salento - ha dichiarato Sante Baritoday.it - Powerchair Football, l'ASD Oltre Sport pronta per l'esordio stagionale Leggi tutto su Baritoday.it (Baritoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il 2 novembre alle 11:00 al Palamartesana di Bussero, in provincia di Milano, l'ASDfarà il suonellaLeague 2024 contro gli Snakes Milano."La squadra è in un buono stato di salute come dimostrato contro i Wolves Salento - ha dichiarato Sante

Powerchair Football, l'ASD Oltre Sport pronta per l'esordio stagionale

(baritoday.it)

Il 2 novembre alle 11:00 al Palamartesana di Bussero, in provincia di Milano, l'ASD Oltre Sport farà il suo esordio stagionale nella Powerchair Football League 2024 contro gli Snakes Milano.

"La squadra è in un buono stato di salute, come dimostrato contro i Wolves Salento, ci dice Donato Grande, super capitano della squadra: " vogliamo iniziare bene la stagione" . Donato ci spiega che il ...

