La testimonianza choc | Mio marito mi ha messa dentro la cuccia del cane

Siena, 1 novembre 2024 – "Paura? Sempre. Ma scelgo di non ascoltarla". "Timore di morire? Su questo ho lavorato tantissimo con la psicologa ma resta appiccicato addosso. A salvarmi è stato il pensiero dei figli, il trauma lo porterò dietro per sempre", aggiunge la donna. Occhi penetranti, che leggono. E trasmettono dolore unito alla forza di ribellarsi "perché – dice la 41enne senese – credo che ci siano battaglie da combattere semplicemente in quanto giuste". Ha infatti denunciato ilper maltrattamenti e lesioni. Per l'inferno in terra. Botte, offese e minacce, anche ai figli della donna, entrambi minorenni. Perché nel novembre scorso, mentre erano in vacanza nelle Marche: la furia dell'uomo, l'aveva afferrata per i capelli, tirandole via gli indumenti, facendola restare solo con quelli intimi. Ha raccontato che l'ha costretta ad uscire di casa in slip e canottiera.