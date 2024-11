Lanazione.it - "La sicurezza idraulica è la priorità". L’appello del Consorzio di Bonifica

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: "Laidrogeologica deve essere messa al primo posto fra ledel Paese, perché le conseguenze di eventi meteo estremi stanno colpendo profondamente l’economia dell’Italia, pregiudicandone inevitabilmente anche la coesione sociale. Servono risorse subito per evitare di compromettere definitivamente l’equilibrio dei territori".arriva da Serena Stefani, Presidente deldi2 Alto Valdarno, che nel riprenderelanciato a livello nazionale dal Presidente di ANBI Francesco Vincenzi, fa il punto sulle criticità registrate in queste ultime settimane, in particolare in Valdichiana. I Comuni più colpiti sono stati Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. Ad andare in sofferenza è stato l’intero bacino del Vingone, compresa la Val di Chio.