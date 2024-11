della Mostra Micologica e Botanica, curata dall’AMB Cesenatico. In piazza Ciceruacchio si tiene il "Blue Talk d’Ittico", in collaborazione con Legacoop Agroalimentare Emilia Romagna. Ilrestodelcarlino.it - I mille sapori della sagra marinara. Cucina, musica e corti di cinema Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Entra nel vivo la kermesse "Il Pesce fa festa", dedicata ai ristoranti di Cesenatico ed al pesce del mare Adriatico. Gli organizzatori, che sono il Comune, Confesercenti e Confcommercio, hanno compiuto una svolta culturale, offrendo tante iniziative, oltre alla possibilità di pranzare e cenare a prezzi contenuti. Nel loggiato del Palazzo municipale in via Marino Moretti oggi si inaugura le 26esima edizioneMostra Micologica e Botanica, curata dall’AMB Cesenatico. In piazza Ciceruacchio si tiene il "Blue Talk d’Ittico", in collaborazione con Legacoop Agroalimentare Emilia Romagna.

Il Pesce fa Festa: Cesenatico si trasforma nella capitale del gusto e della cultura marinara

(livingcesenatico.it)

L’autunno porta con sé un sapore inconfondibile: il ritorno della sagra più attesa della stagione, Il Pesce fa Festa 2024 ...

Cesenatico, torna il Pesce fa Festa: cosa fare e dove mangiare

(corriereromagna.it)

Festa del pesce d’autunno pronta a trasformare Cesenatico in una sarabanda di gusto e sapori per la cucina marinara. Il Pesce fa Festa è in programma ...

