Ilrestodelcarlino.it - Due giorni con "Malto e marroni". Musica e degustazioni in centro

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Arriva "", a Belforte del Chienti, domani e domenica. Una manifestazione per la quale il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale - grazie alla partecipazione al Bando Accoglienza 2024 - che coprirà circa il 50% delle spese sostenute per l’organizzazione. Il Comune e la Pro Belforte hanno così dato vita a un appuntamento che mette insieme la tradizione della castagnata e la novità delle birre artigianali in lattina, prodotte da realtà marchigiane e non solo. Si comincia domani sera, all’ex oratorio di via Leopardi, con una cena degustazione dai sapori autunnali: dopo il buffet di benvenuto, a ogni piatto sarà abbinata una tipologia di birra scelta ad hoc. Domenica invece ilstorico farà da cornice a una serie di iniziative rivolte a tutta la famiglia.