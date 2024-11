chiude lo storio hotel "Sheraton Diana Majestic" di viale Piave a Milano: 50 dipendenti sono stati licenziati e costretti a cercare un altro lavoro. Fanpage.it - Dopo 116 anni chiude lo storico hotel di Milano “Sheraton Diana Majestic”: licenziati 50 dipendenti Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it:lo storio"SheratonMajestic" di viale Piave a: 50sono statie costretti a cercare un altro lavoro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lo storico Forno Cioccoloni a Torrevecchiapiù di 40; Via XX Settembre,48Rizzi Gioielli;68Giancar, storico negozio di dischi in piazza Garibaldi. Al suo posto un McDonald’s; Ultimo giorno per la panetteria di Massimo che42; Roma: Nonna Wilma Moscal’asilo50; Il "cornettaro" di via Barletta riapre a meno di 300 metri dalla vecchia sede; Approfondisci 🔍

Un pezzo di storia che se ne va, ‘La Romantica’ dice basta: “Dopo 50 anni, è tutto. Ma il locale rivivrà presto”

(msn.com)

Ferrara, il ristoratore Andrea Cavallina va in pensione: “La perdita di mio fratello ha accelerato l’addio. Quanti ricordi lascio qui dentro. Il nome? Lo decidemmo con mia moglie in montagna” ...

Spread ai minimi dopo la conferma del rating dell'Italia. Cosa significa e cosa cambia

(msn.com)

Spread fra Btp e Bund in leggera risalita dopo la conferma venerdì scorso a mercati chiusi del rating italiano da parte di due delle tre princiapli agenzie di valutazione del debito ...

Parigi, i 2 teatri dell'Opera chiuderanno ognuno per 2 anni

(ansa.it)

L'Opera Garnier e l'Opera Bastille chiuderanno al pubblico per 2 anni a causa di motivi definiti "urgenti". Nel dettaglio, secondo quanto si apprende, si tratta di lavori di restauro. (ANSA) ...

Finale Ligure, dopo 63 anni chiude lo storico Bar Fugardo: “Finisce un’era”

(ivg.it)

“Finisce un’era”, il commento della titolare Luciana Povigna, da 25 anni dietro lo stesso bancone ... spentasi nel dicembre ’23. Chiude così una pagina storica tra le attività ...