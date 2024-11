Chi era Massimo Galletti, il volontario italiano ucciso in Ucraina - L'uomo, partito volontario circa un anno fa, non dava più sue notizie alla famiglia da un mese: era ricoverato in coma in un ospedale di Kiev dopo essere stato colpito da una granata Ilgiornale.it - Chi era Massimo Galletti, il volontario italiano ucciso in Ucraina Leggi tutto su Ilgiornale.it (Ilgiornale.it - venerdì 1 novembre 2024)- L'uomo, partitocirca un anno fa, non dava più sue notizie alla famiglia da un mese: era ricoverato in coma in un ospedale di Kiev dopo essere stato colpito da una granata

Chi era Massimo Galletti, il volontario italiano ucciso in Ucraina

L'uomo, partito volontario circa un anno fa, non dava più sue notizie alla famiglia da un mese: era ricoverato in coma in un ospedale di Kiev dopo essere stato colpito da una granata ...

Massimiliano Galletti, chi era il soccorritore italiano morto a Kiev: l'impegno umanitario, la missione in Ucraina, la moglie e la figlia

È morto dopo un mese di coma Massimiliano Galletti, il 59enne originario di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) impegnato in Ucraina come soccorritore. Deceduto a seguito ...

Massimiliano Galletti, volontario italiano morto in Ucraina: forse ucciso da una granata, era in coma da un mese

SAN BENEDETTO La salma di Massimiliano Galletti potrebbe rientrare già la prossima settimana. Un’agenzia di pompe funebri si sta occupando del rimpatrio. Questione discussa ieri in ...

Massimiliano Galletti, volontario italiano morto a Kiev: è giallo. «Colpito da una scheggia dopo un'esplosione»

Galletti è morto lunedì scorso all'ospedale di Kiev ... ai combattenti al fronte in una località non distante dalla capitale ucraina. L'uomo, non era un foreign fighter, ma si occupava di soccorrere ...