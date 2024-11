Lanazione.it - Bullismo, all’Astra proiezioni per le scuole de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

(Lanazione.it - venerdì 1 novembre 2024)- Firenze, 1 novembre 2024 - La Fondazione Stensen organizzaper lede “Ildai”, il film in questi giorni al centro delle polemiche che tratta tematiche delicate come l’omofobia, la depressione e il suicidio in ambito giovanile. La pellicola, appena presentata alla Festa del cinema di Roma, è tratta dal romanzo autobiografico di Teresa Manes, la madre di Andrea Spezzacatena, studente 15enne del liceo Cavour di Roma, vittima die cyberche nel novembre del 2012 si tolse la vita. A Roma, la proiezione è stata accolta da alcuni fischi e commenti omofobi da parte di una piccola parte degli studenti presenti a un’anteprima. Mentre a Treviso, un gruppo di genitori ha espresso contrarietà alla proiezione del film in ambito scolastico.