Ilfattoquotidiano.it - Valentina Gemignani nominata capa di gabinetto al ministero della Cultura

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuovadidelsarà. Attualmente è una dei vicecapi didel Mef e andrà a sostituire Francesco Spano che si è dimesso la settimana scorsa.è dirigente di prima fascia del Mef dal 2020 dove ricopre gli incarichi di direttore generaleDirezione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, oltre che, appunto, di vice Capo di. Avvocata, si è laureata in Giurisprudenza a Teramo nel 1994 e in Scienze dell’Amministrazione, presso lo stesso ateneo nel 2006 e possiede un MasterBocconi in Management delle Amministrazioni Pubbliche.è sposata con Basilio Catanoso, deputato catanese del centrodestra per 4 legislature dove è passato da An a Forza Italia e poi, dal 2018 a FdI.