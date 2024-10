Gamberorosso.it - Trolley pieni di pesce proveniente dalla Cina. L'indagine che fa tremare i ristoranti all you can eat

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ridie valigie con maximolluschicoperti di ghiaccio. Erano in condizioni sanitarie estremamente rischiose i due quintali di prodotti sequestrati dai Nas di Roma nel corso dei controlli effettuati nelle scorse settimane in alcuni locali di cuetnica della Capitale. Il sospetto è che la merce sia stata importata via aereo per poi essere conservata negli stessi borsoni da stiva in cui aveva viaggiato, mettendo a rischio le proprietà di centinaia di chili di. Una scoperta che, oltre a mettere nei guai gli all you can eat che propongono cucinese e giapponese, apre le porte a un nuovo inquietante fenomeno nel mondo della ristorazione.