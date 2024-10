Transenne del Comune buttate all'interno della fontana monumentale alla villa comunale [FOTO] (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vandali quotidianamente in azione in città, ma questa volta lo spettacolo indecoroso ha lasciato senza parole perchè accaduto davanti ai giardini della villa comunale.Le Transenne del Comune di Chieti utilizzate per il mercato settimanale e per altre manifestazioni sono state vandalizzate e Chietitoday.it - Transenne del Comune buttate all'interno della fontana monumentale alla villa comunale [FOTO] Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vandali quotidianamente in azione in città, ma questa volta lo spettacolo indecoroso ha lasciato senza parole perchè accaduto davanti ai giardini.Ledeldi Chieti utilizzate per il mercato settimanale e per altre manifestazioni sono state vandalizzate e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delall'interno della fontana monumentale alla villa comunale [FOTO]; VANDALI A SEGNO ALLA VILLA COMUNALE: COLANTONIO (LEGA CHIETI), "TACE SU QUESTI EPISODI"; Piombino,in mezzo alla strada per il palazzo che cade a pezzi;da tre mesi in centro, immagine rovinata davanti ai turisti; Roma, il cimitero del bike sharing Buttare bici nel Tevere è una moda; Approfondisci 🔍

Cagliari, in pochi giorni eliminate impalcatura e transenne abbandonate da anni in via Cammino Nuovo

(unionesarda.it)

Cancellato in pochi giorni di lavoro un disagio che durava da anni. Da via Cammino nuovo, a Cagliari, sono state eliminate le transenne e l’impalcatura che da tempo immemorabile abbruttivano le mura ...

Porto Torres, pilastro pericolante: transenne eterne sul Lungomare Balai

(unionesarda.it)

Quando si parla di eternità, il pensiero va subito alle transenne. Quelle posizionate da circa un anno sul Lungomare Balai, a Porto Torres, ormai fanno parte dell’arredo urbano. Dovrebbero avvertire c ...

Torino invasa dalle transenne: «Adesso sono almeno 250». Ecco dove sono

(torino.corriere.it)

Il caso più emblematico è quello di via Asiago all’angolo di via Eritrea, dove non si è riusciti neppure a risalire ai proprietari ...

Sfonda le transenne e se ne va in taxi

(ilrisveglio-online.it)

Non è certo il primo danneggiamento subito dalle transenne che delimitano la pista ciclopedonale che unisce Borgaro e Caselle, tanto che periodicamente le due Amministrazioni comunali devono trovare ...