Seminario sulla gestione dell’acqua: tradizione e innovazione al centro del dibattito a Sulmona (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 4 novembre, a partire dalle ore 10, si svolgerà a Sulmona un Seminario dedicato alla gestione dell’acqua, un tema cruciale per il territorio e per l’ambiente. Il Consorzio di Bonifica Interno Aterno-Sagittario ha indetto l’evento nella suggestiva cornice dell’Abbazia Celestiniana di Badia di Sulmona, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui problemi legati alla siccità e ai cambiamenti climatici. Questo incontro si inserisce in un percorso di formazione mirato a promuovere un uso sostenibile e consapevole delle risorse idriche. Gaeta.it - Seminario sulla gestione dell’acqua: tradizione e innovazione al centro del dibattito a Sulmona Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 4 novembre, a partire dalle ore 10, si svolgerà aundedicato alla, un tema cruciale per il territorio e per l’ambiente. Il Consorzio di Bonifica Interno Aterno-Sagittario ha indetto l’evento nella suggestiva cornice dell’Abbazia Celestiniana di Badia di, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui problemi legati alla siccità e ai cambiamenti climatici. Questo incontro si inserisce in un percorso di formazione mirato a promuovere un uso sostenibile e consapevole delle risorse idriche.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sulladell'acqua:e innovazione al centro del dibattito a Sulmona; Consorzio di Bonifica,sulla razionalizzazione dell'acqua con Marsilio, D'Eramo e Imprudente; Napoli celebra Eduardo De Filippo: evento speciale a quarant’anni dalla sua scomparsa; Civitavecchia: interventi dei Vigili del Fuoco per maltempo e fuga di gas; L’autunno nella Valle del Turano: tra paesaggi incantevoli e borghi storici; Tentativo di furto al Mof: carabinieri di Fondi in azione per risolvere il caso; Approfondisci 🔍

Gestione sostenibile dell'acqua sugli alpeggi

(ladigetto.it)

Si è tenuto oggi a Quinto, in Canton Ticino, un convegno tecnico ARGE ALP sulla gestione sostenibile dell’acqua sugli alpeggi, nel corso del quale sono stati evidenziati e confrontati casi ...

La gestione sostenibile dell’acqua sugli alpeggi al centro di un convegno

(espansionetv.it)

Filo conduttore delle attività organizzate durante tutto l’arco dell’anno è stata la gestione sostenibile dell’acqua, tema che oggi è stato al centro di un convegno scientifico organizzato alla ...

Gestione pubblica dell'acqua e no alla Multiutility, approvata la mozione con Caruso primo firmatario

(lagazzettadilucca.it)

Per questi motivi, spiega Caruso, nella mozione è stato affermato il principio che la gestione dell’acqua deve essere orientata al perseguimento del bene comune e non a logiche di profitto ...

Prevenzione rischio idrico e idrogeologico, seminario ad Ascoli

(ansa.it)

Si svolgerà ad Ascoli Piceno, presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, venerdì 18 ottobre con inizio alle ore 14. (ANSA) ...