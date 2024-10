Sciopero scuola, Anief protesta venerdì 15 novembre: “Basta precari a vita e organici di fatto, sì all’assunzione di docente e ATA su tutti i posti vacanti, stabilizzare gli idonei del concorso 2020” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sindacato Anief proclama uno Sciopero nazionale della scuola per il 15 novembre 2204. La protesta nasce dall'urgenza di risolvere il problema del precariato e contrastare i tagli previsti dalla legge di bilancio 2025. Sullo sfondo, la recente decisione della Commissione Europea di deferire l'Italia alla Corte di giustizia UE. L'articolo Sciopero scuola, Anief protesta venerdì 15 novembre: “Basta precari a vita e organici di fatto, sì all’assunzione di docente e ATA su tutti i posti vacanti, stabilizzare gli idonei del concorso 2020” . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sindacatoproclama unonazionale dellaper il 152204. Lanasce dall'urgenza di risolvere il problema delato e contrastare i tagli previsti dalla legge di bilancio 2025. Sullo sfondo, la recente decisione della Commissione Europea di deferire l'Italia alla Corte di giustizia UE. L'articolo15: “di, sìdie ATA suglidel” .

Sciopero scuola il 31 ottobre, le motivazioni della protesta e le manifestazioni nelle città

Domani, giovedì 31 ottobre, è previsto lo sciopero di scuola, università, ricerca, accademie e conservatori. Ci saranno più di 40 iniziative in tutta Italia. A Roma, l’appuntamento per la ...

Sciopero lavoratori scuola e università,'oggi solo l'inizio'

"Siamo qui per dire no al taglio dei salari che vuole il governo, per chiedere politiche diverse per il welfare pubblico perché siamo convinti che senza investimenti su scuola, sanità e sul futuro del ...

Sciopero scuola 31 ottobre, la Flc Cgil in piazza in tutta Italia. Adesione del 5%

Docenti e personale ATA hanno manifestato davanti al Ministero dell'Istruzione il 31 ottobre, in concomitanza con la festa di Halloween, per protestare contro la Legge di Bilancio 2025. Le principali ...

Sciopero lavoratori di scuola e università, 'Valditara bocciato'

Si sono riuniti sulle scale del ministero dell'Istruzione e del Merito, a Roma, docenti della scuola e dell'università, studenti, ricercatori, lavoratori delle accademie e dei conservatori e personale ...