Roma, a Tor Bella Monaca maxi blitz su viale dell’Archeologia: fermata piazza di spaccio (Di giovedì 31 ottobre 2024) maxi operazione anticrimine della Polizia di Stato nel quartiere popolare di Tor Bella Monca al Casilino, a Roma. Nel blitz impegnati agenti della Polizia e Guardia di Finanza con l’ausilio di elicottero e unità cinofile. L’attenzione della polizia si è concentrata in particolare su viale dell’Archeologia, la piazza di spaccio del quartiere considerata la più grande d’Italia. Diversi pusher, cittadini tunisini, marocchini ed egiziani sono stati fermati dalle forze dell’ordine. “Ringraziamo il distretto del Casilino nuovo che ha accolto il grido di allarme che c’era su questo territorio e cioè delle piazze di spaccio che ormai sono in mano alla criminalità nord africana. Il problema è che allo spaccio si aggiunge il racket delle case popolari occupate abusivamente” ha dichiarato Nicola Franco, presidente VI Municipio. Lapresse.it - Roma, a Tor Bella Monaca maxi blitz su viale dell’Archeologia: fermata piazza di spaccio Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)operazione anticrimine della Polizia di Stato nel quartiere popolare di TorMonca al Casilino, a. Nelimpegnati agenti della Polizia e Guardia di Finanza con l’ausilio di elicottero e unità cinofile. L’attenzione della polizia si è concentrata in particolare su, ladidel quartiere considerata la più grande d’Italia. Diversi pusher, cittadini tunisini, marocchini ed egiziani sono stati fermati dalle forze dell’ordine. “Ringraziamo il distretto del Casilino nuovo che ha accolto il grido di allarme che c’era su questo territorio e cioè delle piazze diche ormai sono in mano alla criminalità nord africana. Il problema è che allosi aggiunge il racket delle case popolari occupate abusivamente” ha dichiarato Nicola Franco, presidente VI Municipio.

"Ringrazio il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il questore di Roma, Roberto Massucci e il comandante provinciale della GdF, Giancarlo Franzese, e il distretto di polizia di Stato del Casilino, ...

Nel corso dell'operazione sono stati effettuati, dagli investigatori del distretto di polizia del Casilino, sequestri e arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Maxi operazione anticrimine della Polizia di Stato nel quartiere popolare di Tor Bella Monca al Casilino, a Roma. Nel blitz

