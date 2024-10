Ristrutturazione del Centro Conferenze: Nuove Opportunità per l’Hilton Garden Inn Milan North (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Hilton Garden Inn Milan North, parte del gruppo GDF Hotel, ha rinnovato il suo Centro Conferenze, ampliando e modernizzando gli spazi dedicati a eventi e meeting. Questa trasformazione offre ora dieci sale riunioni, due bar e un’area esterna, il tutto su una superficie totale di 1.142 metri quadrati. La Ristrutturazione non solo migliora l’estetica degli ambienti, ma potenzia anche la funzionalità per soddisfare un’ampia gamma di esigenze aziendali e sociali. Dettagli del nuovo Centro Conferenze Il nuovo Centro Conferenze si sviluppa su due piani e si distingue per l’illuminazione naturale delle sale, progettate per garantire il massimo comfort agli utenti. Ognuna delle dieci sale è attrezzata con schermi, proiettori e connessione HDMI, oltre a una rete wifi gratuita, accessibile tramite password personalizzate su richiesta. Gaeta.it - Ristrutturazione del Centro Conferenze: Nuove Opportunità per l’Hilton Garden Inn Milan North Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il HiltonInn, parte del gruppo GDF Hotel, ha rinnovato il suo, ampliando e modernizzando gli spazi dedicati a eventi e meeting. Questa trasformazione offre ora dieci sale riunioni, due bar e un’area esterna, il tutto su una superficie totale di 1.142 metri quadrati. Lanon solo migliora l’estetica degli ambienti, ma potenzia anche la funzionalità per soddisfare un’ampia gamma di esigenze aziendali e sociali. Dettagli del nuovoIl nuovosi sviluppa su due piani e si distingue per l’illuminazione naturale delle sale, progettate per garantire il massimo comfort agli utenti. Ognuna delle dieci sale è attrezzata con schermi, proiettori e connessione HDMI, oltre a una rete wifi gratuita, accessibile tramite password personalizzate su richiesta.

Nuovo centro conferenze per l’Hilton Garden Inn Milan North di Gdf Hotel

Nuovo centro conferenze per l'Hilton Garden Inn Milan North del gruppo Gdf Hotel, che si estende su due piani e vanta dieci sale meeting ...

