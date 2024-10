Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ il giorno del primo derby tricolore di Eurolega! oggi giovedì 31 ottobre l’Unipol Forum di Assago sarà teatro della sfida tutta italiana tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna per la settima giornata della regular season 2024-2025, con la palla a due che verrà alzata alle ore 20:30. L’Olimpia è reduce dal ko esterno contro il Baskonia (88-83), dove ha rincorso per tutta la partita senza riuscire però a mettere la freccia contro la squadra basca. Non sono bastati i 21 punti di un mai domo Nikola Mirotic, con l’EA7 Emporio Armani che dovrà fare ancora a meno di Shavon Shields fermo ai box per un infortunio. I campioni d’Italia hanno uno score di 1-5 in Eurolega, con l’unico successo che risale alla seconda giornata contro il Paris basketball. Oasport.it - Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ il giorno del primo derby tricolore digiovedì 31 ottobre l’Unipol Forum di Assago sarà teatro della sfida tutta italiana tra l’e laper la settima giornata della regular season 2024-2025, con la palla a due che verrà alzata alle ore 20:30. L’è reduce dal ko esterno contro il Baskonia (88-83), dove ha rincorso per tutta la partita senza riuscire però a mettere la freccia contro la squadra basca. Non sono bastati i 21 punti di un mai domo Nikola Mirotic, con l’EA7 Emporio Armani che dovrà fare ancora a meno di Shavon Shields fermo ai box per un infortunio. I campioni d’Italia hanno uno score di 1-5 in, con l’unico successo che risale alla seconda giornata contro il Parisball.

